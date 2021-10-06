體壇快訊：南華東方爭入銀牌勝方決賽

易建聯勢CBA新季復出

新季中國籃球聯賽（CBA）預計於下周六展開新季常規賽，中國傳媒昨引述消息稱，廣東宏遠主力易建聯可望在新季復出。本月底步入34歲的中國籃球隊主力易建聯，去年8月出戰CBA時搶籃板後地重創，因阿基里斯腱斷裂養傷至今。

ATP調查涉薩維利夫家暴指控

男子網球聯會（ATP）昨公布，正調查有關阿歷山大薩維利夫家暴指控。其前女友早前向傳媒表示，薩維利夫於2019年出戰上海大師賽時，遭對方行為及言語施暴。二人已分手逾一年，世界第4的薩維利夫今年8月出戰美國公開賽期間否認指控，ATP引述他表示願意配合調查，並強調自己清白。

奧斯爾不滿坐冷板怒擲背心

下周五滿33歲的德籍中場奧斯爾今年1月轉投費倫巴治，前晚隨隊在土超迎戰卡斯帕薩時先列後備，但得知沒機會獲派上陣後，將後備背心除下怒擲於地上。他今季只曾6次上陣，累計3入球1助攻。主帥域陀彭利拿賽後解釋，奧斯爾今次是因病無法上陣。