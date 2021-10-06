香港U23初戰言和 全隊僅16人 賽前始埋班即取分

香港U23以青年球員組成，由足總副主席霍啟山贊助班費，因要處理公司註冊及借兵組軍等，在開賽前才埋班，昨在旺角大球場出戰首仗對晉峰。兩名「超齡」球員黃威及羅曉聰因傷及停賽缺陣，球隊昨仗名單只得16人，平均年齡為20.8歲，正選最年長已是24歲中場郭子堦。

這支港超新軍首仗，有霍啟山等多名足總董事及行政總裁譚秋朗入場觀戰，入場人數有919人，面對上仗大勝「升班馬」港會3球的晉峰，上半場表現患得患失被圍攻，亦有多次誤傳難以在中後場組織攻勢，完半場前才取得首個攻門，由林樂賢於禁區頂主射罰球高出。

換邊後51分鐘，香港U23一次長傳突破禁區，中場黃智康在門前心口控球後，皮球撞向守將艾拔簡勞改變方向入網，取得組軍首個入球。落後的晉峰隨即換入林樂勤，他在7分鐘後在禁區頂施射，謝家榮撲出不遠，艾拔簡勞將功補過補中扳平。及後香港U23抵擋晉峰強攻之餘，更有一次反擊黃金機會，後備入替的前鋒吳文希於88分鐘單刀但射出界，雙方1：1完場。

張健峰稱戰果證明實力

U23主教練張健峰稱，獲幸運之神眷顧而領先，但扳平後可製造反擊，引證球員能力。謝家榮稱，球隊雖倉卒成軍，但和局證明球隊不是「玩玩吓」，並說：「為華人球員出番口氣，就算不支持也不要落井下石，只是背後批評很可恥，要入場看我們表現才說話。」