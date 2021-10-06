杜李配亞洲賽女雙摘銀 締港乒隊史最佳 放眼下月世界賽

4強挫台 決賽1：3負韓組合

乒乓球亞洲賽昨晚煞科，港隊主力李皓晴及杜凱琹成為女雙最後獎牌希望，下午於4強不負所託以局數11：9、11：1及11：3，直落3局淘汰中華台北隊的鄭先知/劉馨尹。這對東京奧運女團銅牌拍檔休息4小時，再轉戰韓國隊組合田志希/申裕斌。17歲的申裕斌於東奧女單32強遭杜凱琹淘汰，但這次伙拍「左手將」田志希明顯有備而來，在這場女雙決賽首局以11：5先拔頭籌，李皓晴及杜凱琹在次局最多拉開5分優勢，亦被對手力追，只餘兩分領先優勢。女隊主教練李靜即時叫暫停，兩名女將調整心態後連取兩分，以11：7扳平局數1：1。不過，她們未再找到破敵方法，第3局亦多番失誤，終連輸3：11及4：11，以局數1：3敗陣，屈居亞軍。

東奧後未復操 杜凱琹認現疲態 港隊今屆共奪1銀3銅

港隊此前未有女雙組合躋身決賽，今屆強敵中國隊及朝鮮隊未有參賽，這對土炮主力把握機會奪得銀牌，寫下港隊女雙史上最佳。她們此前亦已領軍奪得女團銅牌，以及伙黃鎮廷及何鈞傑，分別奪得兩面銅牌。

港隊自8月戰畢東奧後未回復正常訓練，隨即趕往多哈出戰挑戰賽分站及亞洲賽。「大師姐」李皓晴在女團摘銅過程中，一度因舊患復發被收起，24歲的杜凱琹昨晚賽後嘆道，筋疲力竭下戰果是意料之內，「韓國隊一個左手、一個右手，我們這對右手配本來優勢已不大。計起來，我在這幾天打了27場比賽，東奧後亦欠缺系統訓練，能靠默契奪銀已是滿意成果」。

港隊出戰7項目以4面獎牌收官，將結束多哈之旅返港隔離。杜凱琹表示亞洲賽是單項世界賽的重要磨練，期望隔離後檢討今行得失，盡快投入訓練重拾狀態，再於11月底出發美國衝擊世界賽獎牌。

（乒乓消息）