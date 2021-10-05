體壇快訊：陳芷澄失準並列57

馬昆斯美國站封王

世界電單車錦標賽（MotoGP）美國站正賽，排第3位出賽的6屆世界冠軍馬昆斯，在起步首個彎位便壓過巴拿亞及昆達拿路居首，終以4.679秒之差力壓後者輕鬆勝出，拿下今年第2個分站冠軍，亦是他歷來第7次於美國站封王。

葡國稱霸五人世盃

葡萄牙隊昨於五人男足世界盃決賽，憑柏尼華利拿（Pany Varela）梅開二度，以2：1險勝衛冕的阿根廷隊，取得隊史首座世盃冠軍。至於5屆盟主巴西隊，則在季軍戰以4：2反勝史上第3次出戰五人男足世界盃的哈薩克隊。

倫馬冠軍無緣領獎

埃塞俄比亞的利馬（Sisay Lemma）前晚於倫敦馬拉松男子精英組以2小時04分01秒封王，成為賽事史上第6快跑手，惟他賽後因被通知為新冠病毒患者的密切接觸者，令他因防疫原因未能站上頒獎台，終由經理人代替其領獎。女子組方面，曾兩度稱霸倫馬的肯亞27歲名將高絲姬（Birgid Kosgei）僅得第4，冠軍則由跑出2小時17分43秒的另一肯亞跑手積高絲姬（Joyciline Jepkosgei）奪得。