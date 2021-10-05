菁英盃鬥晉峰前終埋班 張健峰冀麾下「嘗試失敗」 港超新軍「香港U23」今亮相

香港U23vs.晉峰 旺角大球場 晚上20：00開賽 票價：$80/30

足總在上月初宣布成立以青年球員組成的香港U23後，首仗於菁英盃開始逾兩周後才出賽，但總算趕及賽前完成註冊公司及組軍，以及賽前一周才在網上開設球會專頁公布隊徽及球衣款式。

這支港超新軍暫有21名球員，包括5名「超齡」球員黃威、羅曉聰、陳靜謙、郭子堦及黃浩然，有8人入選港足U23最新集訓名單，包括獲傑志借出畢頓，只待完成手續便會正式報到。教練團有曾效力飛馬的助教周守謙及門將教練陳振宇，以及東方前體能教練鄭世洺。

認埋班倉卒 勉球員珍惜機會

球隊昨早在將軍澳足球訓練中心完成賽前最後一課操練，身兼主教練的足總教練張健峰承認埋班倉卒，雖外界認為人腳不足，但他稱實力相比升班馬港會「不會差太遠」，期望麾下珍惜機會進步，「現在本地球圈環境空間縮窄，希望他們意識到做職業球員不止是有訓練和比賽，還要學習如何在司職位置突圍而出，從而獲賞識及發掘自身價值」。

主力黃威羅曉聰首仗避戰

張健峰承認，球隊目前狀態僅6、7成，但他表示：「我想他們夠膽嘗試失敗，過去有不少港隊梯隊小將，到職業聯賽後就不會做小時候敢做的事，從而迷失無以為繼，形成惡性循環。這球隊全是本地球員，不像其他友會有外援可依靠，就需要承擔更多責任盡本分。」

不過，首戰將有兩名主力黃威及羅曉聰，分別仍有傷狀態未足，以及跨季停賽而將會缺陣。23歲中堅陳靜謙稱，首仗要先做好防守，「教練叫我們做多點嘗試和不要怕失誤，但始終久疏戰陣需時提升狀態，發揮到平常表現已足夠。」

另邊廂，晉峰昨落實簽入西班牙籍進攻中場迪亞高，將披89號球衣，但料狀態未足無緣今仗登場。總教練何信賢稱正因對手遲埋班，球隊今仗更加沒有藉口，相信麾下不會輕敵。

（港超消息）