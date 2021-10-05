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2021年10月5日星期二
6聯賽「一哥」同日初敗 皇馬不敵愛斯賓奴 拜仁21年首負法蘭克福
紅軍曼城言和 高普：沙拿金球傳頌60載
拿玻里7戰全勝續領群雄 摩連奴下戰書
籃網季前首擊炒人 艾祖迪治復出亮相 小將搶鏡
日女籃挫中國 亞洲盃五連霸
新《實況》惹劣評 遊戲商致歉
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菁英盃鬥晉峰前終埋班 張健峰冀麾下「嘗試失敗」 港超新軍「香港U23」今亮相
港足U23召24將集訓 張健峰：未決選
體壇快訊：陳芷澄失準並列57
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【明報專訊】（請看附圖）
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6聯賽「一哥」同日初敗 皇馬不敵愛斯賓奴 拜仁21年首負法蘭克福
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