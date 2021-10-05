紅軍曼城言和 高普：沙拿金球傳頌60載

占士米拿未被逐 哥帥：主場壓力

沙拿於59分鐘在右路妙傳予「紅軍」前線拍檔沙迪奧文尼打開紀錄。曼城的菲爾科頓於10分鐘後扳平。76分鐘，沙拿在右路雖被3名曼城球員包圍下仍突圍而出，接着扣過敵衛拿樸迪，於窄位起右腳chip射得手。81分鐘，迪布尼左腳怒射破網，助曼城逼和2：2完場。高普對沙拿的入球讚不絕口：「只有世上最出色的球員才可射入這種入球。沙拿無論在控球、避過對手攔截、盤扭及妙射，都是出類拔萃的，球迷未來50或60年都會談論它。若這入球來自美斯或C朗，都會被稱讚是世界級。沙拿就是其中一個世上最佳球員。」

昨仗爭議點是沙拿建功前兩分鐘，利物浦右閘占士米拿，於禁區邊橫身碰跌曼城中場貝拿度施華，卻獲球證網開一面，避過「兩黃一紅」，令曼城主帥哥迪奧拿甚為不滿：「（米拿）明顯地應再獲黃牌。但這是晏菲路，球證在這裏和奧脫福（曼聯主場）都是很困難的。這兩個球場充滿壓力。若犯規的是曼城球員，相信已第2次領黃。」