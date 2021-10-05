6聯賽「一哥」同日初敗 皇馬不敵愛斯賓奴 拜仁21年首負法蘭克福

PSG作客吞雷恩兩蛋，法甲八連捷斷纜，卻未為歐洲各大聯賽領前球隊帶來警示作用，皇馬緊接成為下個犧牲者，被有中國隊前鋒武磊後備上陣的愛斯賓奴，藉鋒將魯爾杜馬斯及中場阿歷斯維度，先後於17和60分鐘破門，皇馬雖由賓施馬在71分鐘追回一球，終仍以1：2見負，取得開季8輪首敗，被次席馬德里體育會及第3的皇家蘇斯達追至同得17分。安察洛堤不諱言：「己隊表現很差，未能保持冷靜，無論有球或無球在腳，球員的位置感均欠佳，早段先失更令事情變得困難。這次落敗並非意外。我認為此役是我回巢領軍以來最糟糕一仗。」

麥巴比認7月提出離PSG

「肥安」又考慮到麾下雖將出席國際賽，但相信對球員未來的表現影響不大。皇馬下一場西甲將在10月17日迎戰畢爾包，其後在歐聯和西甲分別作客薩克達及宿敵巴塞隆拿。皇馬昨仗損兵折將，18歲新兵中場卡馬雲加因左腳受傷下半場退下火線，暫未知傷勢。另外，今夏盛傳獲皇馬力斟的PSG前鋒基利安麥巴昨親口承認，早在7月尾已向PSG提出離隊要求，但亦尊重對方不讓他離開的決定，並表示目前在巴黎很快樂。

拜仁遭追至同分 拿高斯文：被懲罰

德甲方面，拜仁慕尼黑雖藉哥列斯卡在29分鐘先拔頭籌，卻被法蘭克福守將軒迪列加在3分鐘後扳平，其隊友前鋒菲臘高斯迪更在83分鐘射入奠定2：1勝局一球。拜仁賽後7戰得16分，已被三連勝的次席利華古遜追至同分。34歲少帥拿高斯文說：「輸波總是傷害。首先這是今季聯賽首敗，其次是它本可完全避免。我軍過去數仗都有一些問題，只是對手未能好好把握，但我們今次終於被懲罰。」

賓菲加阿積士辛尼特敗陣續居首

拜仁在國際賽期後的首戰是與主隊利華古遜合演德甲榜首大戰，之後在歐聯作客賓菲加，後者與阿積士昨亦分別在葡超和荷甲吞下首敗，同在主場以0：1分別受挫樸迪莫倫斯及烏德勒支，但仍以1分分別領前波圖及燕豪芬續居首。俄超的辛尼特則在同日主場意外地以1：2不敵PFC索契，但賽後仍多次席的莫斯科戴拿模4分。

（歐洲足球）