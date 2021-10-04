巴塞不敵馬體會 碧基:踢3小時也不會入球 高文承諾國際賽後反彈

倒戈巴塞隆拿的蘇亞雷斯及湯馬士林馬，先後於23和44分鐘助攻對方破門，助衛冕之師馬德里體育會連續兩季西甲擊退客軍巴塞，並將交手不敗增至5場，賽後8戰得17分。蘇亞雷斯建功後「合十」不願慶祝，但亦做出打電話的手勢，被指是諷刺昔日主帥朗奴高文。據報高文去夏致電阿蘇，告知他被球會放棄，他要求解釋時更被掛線。不過，「阿蘇」說：「我是打電話給認為我仍用以前那電話號碼的人，並非針對朗奴高文，就是這樣。」他已攻破31支西甲球隊大門，昨仗於72分鐘由另一倒戈的鋒將基沙文入替。

阿蘇倒戈建功否認諷舊帥

碧基布斯基斯爭論打擊士氣

巴塞賽後7戰得12分，連同上周中歐聯次仗慘負賓菲加已兩連敗，而且無入球和共失5球。碧基說：「老實說，球隊正在掙扎中。此役開局雖不錯，展示出勇氣，但馬體會隨後製造兩個入球機會便得手。我們就算踢足3小時亦不會入球，己隊有很多問題，對手明白我們的弱點。我軍務求扭轉頹勢，可是這並非易事。」碧基在球隊失第2球後，疑與另一老將中場布斯基斯爭論，或使球隊士氣雪上加霜。

會長保證留隊 高文：為此感恩

沙治羅拔圖此役在下半場入替19歲中場尼高干沙利斯，高文認為該名小將在失首球過程中，須為走甩湯馬士林馬負責，「若你在中場，就須緊迫對手。落後0：1會令情况非常複雜」。尼高干沙利斯是西班牙隊及拉科魯尼亞名宿中場法蘭的兒子，今季西甲和歐聯分別披甲5次和1次。而高文上仗賽後盛傳被炒，卻在賽前獲會長拿樸達保證留隊，他說：「我為此感恩，但明白賽果才是最重要。國際賽檔期後的3場主場比賽，我們必勝。我們仍缺少一些主將，可以做的是令隊內的最佳球員能候命。」

巴塞將在10月17、20和24日，先後在西甲碰華倫西亞、歐聯對基輔戴拿模及西甲大戰皇馬。

（西甲消息）