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2021年10月4日星期一
熱刺止頹 卡尼續啞火 廠兵悶和白禮頓 7戰入5球被嘲無牙老虎
曼聯限普巴聖誕前續約 PSG高薪招徠 經理人屬意上馬
崔浩然挫張小倫贏回歸首冠 張家朗下周復操迎新季
李皓晴杜凱琹亞洲賽女雙穩奪獎牌
丹恩安永佳建功 傑志贈南區首敗
陳芷澄東奧後復勇爭LPGA前十
體壇快訊：3港將美國壁球賽次輪止步
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巴塞不敵馬體會 碧基:踢3小時也不會入球 高文承諾國際賽後反彈
MNM啞火 PSG吞雷恩兩蛋首敗
國米22億赤字 CEO稱財務穩健
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【明報專訊】（請看附圖）
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