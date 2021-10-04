丹恩安永佳建功 傑志贈南區首敗

陳肇鈞讚隊友高質助進步

傑志上場菁英盃挫標準流浪開齋，今仗面對3仗不敗、有中場鞠盈智倒戈的南區，開賽5分鐘憑安永佳接應角球頭槌開紀錄，攻入個人今季首球。24分鐘，傑志門將保羅出迎到禁區頂踢跌南區前鋒夏志明，惟球證只出示黃牌。藍鳥換邊後4分鐘由「黑山伊巴」丹恩奴域再下一城，連續3場建功。南區再換入傑志借將鄭展龍，傑志於76分鐘換入港足中場陳肇鈞，再遇曾效力一季半的舊東家，但傑志未再增添紀錄。東方龍獅、理文、傑志及南區同得7分，東方踢少一場；藍鳥下周六對晉峰。

陳肇鈞上周加盟傑志，今仗上陣18分鐘，承認參與度未足，希望加強與隊友的默契，他說：「這班隊友是我多年職業生涯以來最專業的球員，大球會設施助球員發揮到最佳。丹恩很有級數，巴爾拿和安永佳亦有實力，希望有更多上陣機會與他們合作。」這名29歲中場稱，自效力和富大埔後，近季效力的數間球會要求相對不高，來到傑志更能推動自己進步，「我其實都是打份工為飯碗，這份工目標除了爭標，亦希望再踢國際賽（港足）」。