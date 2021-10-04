李皓晴杜凱琹亞洲賽女雙穩奪獎牌

決勝局刁時挫日本組合

港隊昨續於多哈出戰亞洲賽，李皓晴與杜凱琹在女雙8強遇上日本隊的佐藤瞳/芝田沙季，首局戰至刁時以12：10拔頭籌，之後再與對手梅花間竹地各取一局，要靠決勝局分勝負。這對港隊女將以10：5領先，隨即被對手連取5分扳平，幸再搶兩分以12：10奠勝，以局數3：2躋身4強。隊友朱成竹及吳穎嵐在另一場8強以局數0：3敗予韓國隊組合，未能取得4強席位。男雙主力黃鎮廷及何鈞傑與隊友林兆恒/吳柏男，在8強亦同樣以局數1：3不敵韓國及日本隊組合。

李皓晴與杜凱琹成為男、女雙4對組合之中，唯一晉級4強的港將，在不設銅牌戰下穩袋獎牌。二人早前已合力奪得女團銅牌，亦分別伙何鈞傑及黃鎮廷奪得混雙銅牌，明日於女雙4強出戰中華台北隊組合劉馨尹/鄭先知，力求殺入決賽爭取突破。杜凱琹昨晚戰罷女雙後，隨即於女單16強出戰韓國隊的崔孝珠，輕鬆以局數3：1再過一關，將與日本隊主力早田希娜爭入4強，合演上站挑戰賽決賽翻版。當時杜凱琹以局數1：4屈居亞軍；而朱成竹亦以局數3：1淘汰韓國隊球手躋身8強。