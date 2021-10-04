崔浩然挫張小倫贏回歸首冠 張家朗下周復操迎新季

重返全職半年 崔浩然稱體能未及隊友

張家朗上月中在深圳為全運隔離備戰期間，因左膝半月板受傷而返港治療，張小倫昨於決賽以5：15敗予崔浩然，賽後他說：「家朗已經好好多，估計下星期就可跟我們練習。」張小倫在全運團體賽摘銅後，近10日未有訓練，「今日到淘汰賽已有疲態，最後有少許拉傷，打入決賽已超額完成」。

崔浩然喜獲回歸全職後首冠，但表示體能與隊友有差距，「停兩年再密集訓練，總會有很多麻煩小傷患，我都有準備要帶這些問題繼續練習，現在28歲，也感覺到對比21、22歲的身體有分別」。

國際賽季下月重開，但兩站男子花劍世界盃因疫情取消，最快要明年1月再比賽。港隊待早前休假的教練Greg日內完成入境隔離，才能訂下訓練及比賽計劃。崔浩然希望男花7將爭4個比賽席位下，自己有份參戰。他又稱早前已與張家朗聚舊，「一返來就摸下金牌的好運」。

佩劍隊流失率高 何思朗籲加入全職

同日其餘比賽均由全運港將贏出，女子花劍主將鄭曉為擊敗符妤名奪冠，佩劍賽由何思朗及林衍蕙稱王封后。佩劍隊選手全運成績一般，何思朗表示男隊現只有自己仍是全職，多名隊友疫情前因個人原因轉為兼職，部分政策亦令青年成員流失，佩劍隊發展不及花劍或重劍隊，「希望更多人快點加入全職，一起去努力，不然佩劍隊真的永遠排包尾」。