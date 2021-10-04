熱刺止頹 卡尼續啞火 廠兵悶和白禮頓 7戰入5球被嘲無牙老虎

熱刺之前3場英超全敗兼只入1球，主帥紐奴昨晚最終棄用迪利阿里，改由尼當比利擔任進攻中場。主場面對阿士東維拉，射手卡尼早段一次快開罰球，差點離門近50碼笠入金球，但被維拉門將達米安馬天尼斯回身救走。另一鋒將孫興慜之後左路發難，助攻後上的賀積查治「娥眉月」妙射破網，助熱刺領先半場。維拉換邊後有後衛艾朗加斯威爾左路傳中，奧尼屈堅斯伏兵尾柱一度扳平，但後防續多次走甩孫興慜，71分鐘遭這名韓國隊球星禁區橫傳，令敵衛馬特泰基特擺烏龍。

伊恩拿祖華迪建功 李城遭水晶宮逼和

熱刺賽後升上第8，續以得失球差屈居賓福特之下。升班馬賓福特憑箭頭麥比奧莫20分鐘補射，加上尤尼韋沙最後一擊穿過人叢入網，在倫敦打吡作客以2：1絕殺韋斯咸。這支升班馬開季7場僅1負，但今場先後有真拿達及辛頓巴迪斯迪受傷，或影響之後賽事的中場戰力。

而李斯特城雖憑25歲生日的前鋒伊恩拿祖與拍檔占美華迪6分鐘建功，半場領先兩球，但水晶宮由米高奧利斯及舒洛比入球，主場搶回一分。

阿迪達讚廠兵防守 沙卡輕傷無礙

而熱刺的北倫敦死敵阿仙奴昨晨作客，與白禮頓同有兩次「中框」攻門，但「海鷗」21次射門比「兵工廠」多13次，最終雙方只能以0：0悶和各得1分。阿仙奴與白禮頓賽後在英超7戰分別得10和14分，排第11及5位。「廠長」阿迪達亦承認不值得勝出，事實是阿仙奴開季至今7戰入5球，是1986/87年球季以來首次最少，但阿迪達仍稱讚後防，「己隊過去5仗只失1球，這是一個很正面的數據」。

20歲翼鋒布卡約沙卡此役完場前因傷被換出，阿迪達稱這名英格蘭國腳只是因碰撞後退下火線，相信其傷勢並不嚴重。

阿仙奴守將馬加希斯甩牙

今仗發生一段插曲，阿仙奴的加比爾馬加希斯與白禮頓門將羅拔山齊士相撞後甩牙，是這名23歲巴西隊後衛繼5月對白禮頓後，再次交手時甩牙。他賽後在眾人協助下找回牙齒，並在社交網站留言，「我的朋友，不用憂心，我找回牙齒了」。有網民卻以此揶揄阿仙奴的攻力疲弱，指「難怪球隊踢出無牙老虎的表現」。

（英超消息）