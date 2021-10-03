體壇快訊：前東方兵飲酒遭台足處罰

46歲體操媽媽復出

46歲烏茲別克隊體操「媽媽級名將」舒素雲天娜，原定今夏於東京奧運預賽出局後退役，但她昨宣布已恢復訓練，準備明年出戰杭州亞運。舒素雲天娜已連續8次征奧，共獲1金1銀，10年前曾為患白血病的幼子籌措醫藥費而復出。

中國蘇迪曼盃晉決賽

衛冕的中國隊昨於羽毛球蘇迪曼盃混合團體賽，憑東京奧運女單冠軍陳雨菲、混雙冠軍王懿律/黃東萍，加上男單主力石宇奇取勝，以場數3：0輕取韓國隊，躋身4強，今戰決賽爭取隊史第12冠，對手將是日本隊與馬來西亞隊的勝方。

林俊達領銜三人賽封王

「Red Bull Half Court」三人籃球賽昨在屯門決出冠軍，效力永倫的甲一球員林俊達助「I LOVE BEBE」，在男子組以8：7險勝「START UNKNOWN」。港隊女將兼上屆冠軍成員卓婷，領「Beast」在女子組以8：4挫「Lucky Clover」，與「I LOVE BEBE」各獲2萬獎金。