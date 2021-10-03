紅藍大戰 兩帥互笠高帽 哥迪奧拿喜見競爭助進步 高普稱交手最具挑戰

利物浦vs.曼城 now611/621台 晚上23：30直播

利物浦以4勝2和得14分，成英超唯一不敗之師；曼城近5場聯賽4勝1和，追至僅落後紅軍1分。兩軍在上周中出征歐聯命運迥異，紅軍以5：1大勝波圖，開季9場累積攻入26球之多，「藍月」則惡鬥法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），攻勢佔優卻以0：2落敗。

紅藍兩軍近3季英超交手，曼城3勝2和1負，包括上季取得18年來晏菲路首勝兼大炒對手4：1。哥迪奧拿認為與高普互相競爭，帶來進步動力，「他（高普）的球隊幫助我成為更好的領隊，引領我到另一個層次，努力思考如何進步及擊敗他們。數十年前的曼城還不是利物浦的對手，能夠與這支英格蘭傳奇球會競爭是一種榮譽」。

阿諾特續避戰 米拿勢當替工

高普大讚曼城是目前歐洲最佳球隊，他說：「曼城雖然輸給PSG，但主導賽事，創造非常多攻門機會，只是沒把握到。我們需有周全準備才可擊敗曼城，且今場在晏菲路舉行，我非常期待。」高普又稱，雖與哥帥性格截然不同，但非常尊重及欣賞對方，「對所有領隊來說，與哥迪奧拿的球隊交手是最大挑戰，我喜歡這樣的較量。我們的家人其實曾經見面，他是個好人」。紅軍因右閘阿歷山大阿諾特續因傷缺陣，料續起用35歲老將占士米拿串演右閘；曼城傷兵則有辛真高及上季在晏菲路梅開二度的中場根度簡。

卡尼回勇 領熱刺迎維拉誓英超開齋

另邊廂，熱刺射手哈利卡尼日前在歐洲協會聯賽連中三元，今晚重返英超主場迎戰阿士東維拉，爭取今季聯賽開齋球；而李斯特城近6場各項賽事僅一勝，今晚作客水晶宮求返勝軌。