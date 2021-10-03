杜凱琹黃鎮廷港乒亞洲賽混雙摘銅

伙李皓晴女雙晉8強 杜凱琹女單闖32強

杜凱琹昨日在女雙與老拍檔李皓晴合作，先以直落3局淘汰約旦隊，再以局數3：1擊敗印度隊，躋身8強。她的混雙拍檔黃鎮廷亦伙拍何鈞傑，在男雙兩仗先後以直落3局淘汰尼泊爾隊及哈薩克隊，同樣躋身8強。港隊另一對女雙組合朱成竹及吳穎嵐，亦連挫尼泊爾隊及馬爾代夫隊組合，打入8強，男隊的林兆恒及吳柏男亦連過兩關，取得男雙8強一席。

李皓晴與杜凱琹緊接分途出戰女單，前者以直落3局不敵日本隊主力早田希娜，64強止步。杜凱琹則以局數3：1掃走新加坡隊球手，躋身32強，隨即與黃鎮廷轉戰混雙4強，惟以局數0：3敗予日本隊組合户上隼輔/早田希娜，繼兩年前的亞洲賽後連續兩屆在同一項目奪銅。杜凱琹今日續戰女單，與印度隊球手爭入16強，同時在女雙惡鬥日本隊組合佐藤瞳/芝田沙季，若再進一步將可穩奪獎牌；二人上周已挾東京奧運女團銅牌身分，領軍在亞洲賽奪得同一項目銅牌。

朱成竹吳穎嵐齊過關 今爭入16強

其他港將昨日在單打亦連番報捷，其中世界排名95位的朱成竹在女單64強，面對排名高69位的中華台北隊主力陳思羽，爆冷以直落3局淘汰對手，隊友吳穎嵐亦以局數3：1擊敗印尼隊球手，今日續爭入16強，惟林依諾敗予泰國隊球手，女單64強止步。男將李漢銘、何鈞傑及吳柏男則分途取勝，齊齊打入男單32強。