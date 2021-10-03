自費治療 盼體院配套更靈活

2017年，港府展開殘疾運動項目精英資助先導計劃，吳舒婷表示殘疾運動員自全職計劃設立後，始有專門的物理治療師，但一般只在日間工作時間當值，自己在體院的時間主要用於練劍，只能周末在外自費治療，不知道可否以單據實報實銷拿取津貼。體院主席林大輝早前稱，聘請相關人手有困難。被問到體院能否認可部分本地執業的治療師時，吳舒婷稱「如果外判的話，體院或會擔心無法監察而出錯」。

吳舒婷兼顧體能訓練亦要外援，她表示在體院難做到一對一訓練，只能在外每周付費近千元，精益求精，「每個殘疾運動員的肌肉力量可以有很大分別，體院體能教練始終要監察多個項目和運動員，難以度身訂做訓練計劃。與我合作的體能教練很主動，疫情期間會要求劍擊片段調整練習」。

邁向全職屬港隊發展方向

對於輪椅劍擊界未來發展，吳舒婷承認一定是邁向全職，舉例說一早便全職訓練的中國隊，面對身形更佳的歐洲劍手，亦不能壟斷獎牌。她提到在東京殘奧前，港隊為提高訓練難度，特別邀請男子健全運動員陪練。不過，輪劍隊現已改用硬地滾球隊場地訓練，對比以前很容易在劍館內即興打兩場，出人情牌的難度也同樣增加。