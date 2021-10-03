兼職打劍17載 吳舒婷累極難放手 任會計師保障生活 靜思再謀殘奧前景

「當日訪問可能說漏了，我本身是周一至五返工，準時6點鐘放工後直奔入體院，然後……」在辦公室的她比在劍擊館多戴一副小圓框眼鏡，不下一次說到中途停下，嘆一口氣，又透露一般每晚練到10點，每天只有6小時休息，32歲亦已不是能夠捱夜的年紀，「由灣仔揸車入去（火炭），可以累到一個地步是，一過紅隧就累極，要在九龍塘找條橫街泊低小睡」。

年少時，吳舒婷曾經參與健全劍擊，但因為天生有腦部麻痹症，右半身的靈活度及力量明顯較弱，所以改向輪椅劍擊發展，已經成為港隊主力超過10年，是5年前里約熱內盧殘奧女團重劍銀牌成員。今年因為臨近東京殘奧，她在6月開始將工作變為兼職，星期二、四全日訓練，星期六還練體能。

兼職資助約8000 嘆保障不足

是否正式轉任全職劍手，吳舒婷當然也掙扎過，但這涉及到生涯規劃，「沒錯我考到會計師牌，問題是如果離開這一行太耐，不會有人以現有資歷再請我」。雖然本地兼職殘疾運動員每月獎學金頂薪不足8000元，約是全職的三分一且無份加人工。吳舒婷表示，若現在才轉全職，「運動員退休金會否連同之前兼職的時間計算，大家都不清楚」。殘疾運動港將的退役保障程度也見仁見智，社會對殘疾運動員的關注及支持，只能協助追近與健全運動員的差距，同工同酬更是烏托邦產物。

筆者想起東奧為聖馬力諾摘銅的律師射擊手，坦白說錢是未能轉全職的原因，但吳舒婷有更深一層體會。訪問期間在吳舒婷的辦公室，同事們愛屋及烏對記者噓寒問暖，這個港隊主力劍手笑說：「老闆與同事都很支持我繼續打劍，我想是他們待人接物的態度吧，他們很重視work-life balance，也為有員工去到奧運而特別開心，在公司亦捕住電腦等看直播。」

體能不如往昔 仍渴望重奪獎牌

繼續雙邊發展下去，競爭更大之餘（詳見另文），吳舒婷面對的亦遠遠不止近年戰績停滯不前。體能隨年齡下降，還有疫情影響，都阻礙港隊磨劍，「例如去比賽，奧運計分賽通常為期一星期，一個月一次，回港檢疫隔離時不打不練，只做體能，會沒有狀態去下一站比賽。如果一直在外，工作與家人又怎樣呢？」卸下劍擊裝備的這20日，釋放壓力，她會想像與隊友在3年後的巴黎殘奧，熱血地爭取重奪獎牌，但說到訓練比併、手痕的感覺，此刻還未回來。

文：方嘉豪、圖：楊柏賢