蒙特復出駕車爭勝 曼聯迎愛華頓爭連捷 舒米高撐蘇帥「最佳魔君」

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車路士vs.修咸頓 now621台 晚上22：00直播

德國籍教頭杜曹自今年1月上任，帶領車路士出戰40場各項賽事勝出26場，勝率高達65%，然而除了上季尾因為歐聯決賽分神，在5月曾4戰3負，如今接連在英超及歐聯僅負曼城及祖雲達斯，迎來罕有的連敗小低潮。球隊兩仗合共只得一次射門中龍，射手盧卡古更已連續4場無入球。

列斯占士因傷缺陣 芝維爾料聯賽首擔正

不過「藍戰士」賽前迎來好消息，入選英格蘭隊的22歲中場美臣蒙特，過去兩場敗仗均因傷缺陣，杜曹昨確認此子將復出，但右閘列斯占士仍養傷卻被英軍徵召，令他甚為驚訝，更戲言「他仍在泳池接受恢復，我看新聞時還以為他要去水球隊報到」。

多名英格蘭名宿均認為，「藍戰士」近期缺少蒙特，才引致前場球員未能擦出火花，里奧費迪南認為，「很多人質疑蒙特的能力，但他正是將球隊中前場的組織串連起來」。另一中場尼高路簡迪因染疫繼續缺陣，左閘馬高斯阿朗素上仗傷出，有機會讓芝維爾今季首在英超上陣。

上仗失12碼致敗 般費：領隊定人選 拉舒福特復操

另邊廂，曼聯在歐聯憑基斯坦奴朗拿度（C朗）絕殺險勝，走出近4仗3敗低谷，重返勝軌迎接本月起未來兩個月連場硬仗，在惡鬥李斯特城、利物浦及熱刺前，首擊於今晚英超頭場主場迎戰愛華頓。C朗重返曼聯後5場入5球，亦入選英超9月最佳球員候選名單，但愛華頓領隊賓尼迪斯表明，不會刻意箝制C朗，「我們不能只專注在C朗身上，因為其他球員都有入球能力」。然而，「拖肥」兩大前鋒卡維特利雲及李察利臣仍因傷缺陣。

「紅魔」另一進攻主力般奴費南迪斯今季英超亦攻入4球，但上場聯賽對阿士東維拉射失12碼令球隊落敗，他透露球隊往後由誰主射12碼均由領隊賽前決定，「周中歐聯是準備好由我主射，但最終沒獲判12碼」。

曼聯領隊蘇斯克查領軍能力雖受批，惟名宿舒米高開腔力撐，認為此刻看不到有其他人選，比其前隊友更合適執掌紅魔，「我認為他已做得很好，他身上有曼聯的DNA，了解球會在今天、下周甚至5年後需要做的事」。蘇斯克查則確認，拉舒福特昨已參與完整操練，期望對方在本月中國際賽周後復出。