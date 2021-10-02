巴塞變革陣痛難免 征馬體會無望奇蹟 法迪冒起未來可期

馬德里體育會vs.巴塞隆拿 now611/632台 明晨03：00直播

當然沒比較就沒傷害，相對於哥迪奧拿時代的年年N冠，刻下巴塞恍似地獄，惟如此自憐自貶無甚意義，何不認清現實調節心態。去季初便論及西甲群雄於疫下節衣縮食，本土賽塘水滾塘魚，出到歐洲競爭力大減。周中歐聯巴塞吞賓菲加三蛋，賽前固難想像，實際卻又不算意外；然後回看聯賽，巴塞不僅未敗，計死數亦只比暫居榜首的皇馬多失兩分，基於國際賽檢疫限制而押後出征西維爾似乎屬好事，皆因巴塞最大優勢正是衰到（差不多）貼地，遲踢有望等反底。

擺脫美斯影子 傷兵潮礙成效

細心的讀者或許留意到，柏高早拒絕懶惰地稱巴塞為地上最強，甚至多番列明「哥迪奧拿的地上最強」以正視聽，哥帥將地面推進用到極致誠為特例，其後不但各國列強模仿，巴塞自己同樣尋求轉型，地上非專屬，最強更談不上。以荷蘭全能足球為本的巴塞哲學，重點實為空間的創造和活用。今季最初倒是復現傳統影子，迪比、巴夫韋迪與基沙文的走位調位，配合兩閘疊瓦，縱向入楔盲眼位和橫向拉闊均有板有眼，有迹象擺脫依賴美斯、人人愛上腳的獨沽一味趨勢。可惜接着便是傷的傷、走的走，一切從頭再來。

軍心不穩現危機 換帥須手起刀落

無意替朗奴高文講好話，但感覺上他在人事較簡單的修咸頓及荷蘭國家隊很不錯，於愛華頓及巴塞卻患得患失，遑論跟巴塞新任會長公開不咬弦，昨天記招繼續炮轟高層不斷放出換帥風聲。拚死無大害的態度換來人心浮動，戰術執行自然易露缺口。以歐聯兩仗為例，本來預期率領防線的碧基回晒塘，佈越位、遮線等決定如小學生，周中匆匆被換走心生不忿可以理解，惟高文擔心踢少個的選擇是更可以理解。

送走蘇亞雷斯基沙文 高層難辭其咎

整定的是巴塞臨完場逃不過有人被逐，而屢次領紅（包括今仗坐波監的高文）也成為今季一大特徵。當中有腦筋上的元素，同時受到逼搶配合未成形所拖累。理論上，美斯離隊有利巴塞重拾以往的壓迫效率，然而很難一蹴而就，尤其是高文死期將至，正選陣容又一直跟理想十一人相去頗遠，磨合過程中確實出事風險更高。實話實說，既然對高文欲除之而後快，趁國際賽期手起刀落定下來好了，畢竟倘無穩固教頭何來防務結構。

無奈巴塞高層睇見眼冤也屬家常便飯，單是對美斯轉會毫無準備，以及送蘇亞雷斯與基沙文予馬體會，今仗有機會雙雙倒戈，已經罪該萬死。慶幸安素法迪冒起，轉移了一點視線，論技術和意識，絕對配得起接過十號戰衣，有條件奉為組軍核心；中場線高文起碼提拔了兩個可造之材，柏迪極速晉身大國腳自不待言，年方十七的加維亦具潛質接過沙維衣鉢，可塑性高過上腳大多兼死右腳的佩治。不過講到尾，育成需時，是日不宜期望過高就是了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。