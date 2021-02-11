拒打疫苗球員恐禁上場 NBA副總裁稱或不獲支薪

艾榮主場難披甲 勢失千萬

聯盟昨向球隊發放新季防疫指引，未接種疫苗的球員與已打針的球員，不能在同一房間進食，即使參與球隊會議，亦要保持6呎距離。根據美聯社的說法，未接種疫苗球員作客時，除可短暫到便利店購買必需品，基本上不能離開球隊下榻的酒店，亦不准到酒吧、餐廳及出席大型室內聚會，檢測次數亦較其他球員多。

據報聯盟未訂出指引的最後版本，但聯盟執行副總裁Mike Bass發聲明，表示球員或因拒打針而無法支薪，「每個地方政府均就接種疫苗有不同指引，球員若因未打針而無法上陣，該仗賽事將不獲支薪」。《衛報》表示，紐約及三藩市禁止未打針者留在室內場館，意味籃網、勇士等隊或有球員無法在主場披甲。NBA已有九成球員接種疫苗，身兼球員工會副主席的艾榮，則是拒絕打針的其中一名球星，恐因新例損失千萬收入。

中國女籃亞洲盃大勝闖4強

另外，女籃亞洲盃昨續於約旦上演，中國隊以82：64大炒殘陣的澳洲隊，直入4強，同時刷新對賽三連勝及最大分差贏波的紀錄，明日轉戰韓國隊爭取連續兩屆殺入決賽。