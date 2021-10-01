領女團亞洲賽奪銅 單打勢再鬥東瀛左手將 杜凱琹悟新招求突破

港乒女隊前晚派出杜凱琹、李皓晴及朱成竹，於8強勇挫中華台北隊晉級，昨午於4強由吳穎嵐頂替有微傷的李皓晴，與杜凱琹及朱成竹轉戰日本隊。朱成竹在第一場苦戰安藤南，以局數2：3僅負，陣中一姐杜凱琹緊接對陣早田希娜再吞3蛋，吳穎嵐亦以直落3局敗予佐藤瞳，終以場數0：3敗陣。東奧奪銅的功臣之一蘇慧音因傷未有出征，日本隊人腳亦與東京奧運不同，但港隊始終未能改寫東奧女團4強落敗的命運，以同一場數失落決賽席位，在這個不設季軍戰的亞洲賽奪得銅牌，屬今屆第一牌。

李皓晴腳傷留力 無緣報東奧敗仇

總教練陳江華透露李皓晴腳部舊患復發，賽程頻密亦令港將疲於奔命，加上與日本隊實力分野大，因而在女團4強收起這個「大師姐」，留力備戰混雙及單打等賽事。早在展開亞洲賽征途前，港隊上周於挑戰賽寓賽於操，24歲的杜凱琹殺入女單決賽，惟不敵年輕3歲的早田希娜屈居亞軍。

這名港隊一姐未為今次戰果感到意外，但透露已找到應付強敵的方法，「今場帶傷出賽，早田希娜亦是左手握拍，我的技術與調整速度都未足夠，但算是找到些少辦法。之後我們或在女單再遇上，希望可以發揮得更好，繼續堅持爭取獎牌」。

港乒男團8強負韓國 黃鎮廷今伙杜凱琹戰混雙

男隊前晚派出何鈞傑、黃鎮廷及林兆恒，在8強以場數1：3敗予韓國隊，於名次賽首場面對伊朗隊再陷苦戰，艱苦追平場數2：2後，何鈞傑壓軸一擊以局數0：3落敗，令港隊無緣第5及6名之爭，今日在男團壓軸一戰爭取第7名。黃鎮廷今晨亦伙杜凱琹挾上屆銅牌身分，在混雙32強登場；何鈞傑則與李皓晴出戰印尼隊組合。男、女單賽事今日緊接開打，其中李皓晴、林依諾及朱成竹，需從女單128強打起。

（乒乓消息）