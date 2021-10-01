基艾沙建功領祖雲煞車 干地稱杜曹缺盧卡古「說明書」

換邊10秒入球 下半場史上最快

車路士在上半場與祖雲達斯互無紀錄，下半場開賽僅10秒被主隊鋒將費達歷高基艾沙接應貝拿迪斯治妙傳，快車路士後衛魯迪格一步抽射得手。「斑馬軍團」全場僅得27%控球率，6次射門只得一次中龍，仍憑這個歐聯自2003/04年有記錄以來、下半場最快的入球全取3分，在H組兩戰全勝排榜首。同組的辛尼特在主場以4：0大勝馬模，因對賽不及同得3分的車路士排第3，但仍是這支俄超班霸的隊史最大歐聯勝仗。

車路士領隊杜曹稱，不能接受下半場剛開賽便失球：「我認為球員最近身心都現疲態，引致有些決定變得遲緩，但出戰這個水平賽事，不可能下半場開賽僅數秒便失球。」前鋒盧卡古連續4仗無入球，曾執教車路士、在國際米蘭與他攜手贏得意甲的干地批評，杜曹未得到這名28歲比利時隊中鋒的「說明書」，「我不認為車路士已找到方法如何運用他，盧卡古是進攻支點，也可離開禁區以速度制勝。若球隊弄清楚如何用好他時，在歐聯便會難以被擊敗」。