巴塞吞3蛋敗走 高文前途未卜勢下台

派路成人選 或下周日定奪

巴塞隆拿賽前連同西甲4戰僅1勝，此役在3和79分鐘被賓菲加前鋒達雲紐尼斯破門，其隊友拉法施華亦在69分鐘建功，繼歐聯首戰主場吞拜仁慕尼黑3蛋後，再以同一比數慘敗，也是1961年歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決賽後，首次不敵賓菲加。巴塞守將艾利加西亞昨在87分鐘領紅，無緣下輪迎戰以1分排第3的基輔戴拿模。巴塞連同上屆歐聯已連續5場不勝，朗奴高文說：「我感受到球員的支持，其餘的事我不知道。（球會支持？）我不清楚球會的想法，個人前程亦不到我掌握。」

據報巴塞高層昨就是否向朗奴高文「開刀」召開緊急會議，接班人方面，熱門續是沙維及馬天尼斯，ESPN則指派路、阿根廷名宿加拿度及德國籍教練蘭歷克都有機會，又傳言會長拿樸達屬意由執教青年軍的加比拉斯暫時領軍，但亦有消息指朗奴高文的命運，或至下周日西甲作客大戰馬德里體育會後才定奪。球員布斯基斯及法蘭基迪莊認為，此刻並非更換教練便可解決問題，球員需承擔責任走出困境。

羅拔仔起孖 拜仁大勝基輔

拜仁同日在主場以5：0大勝基輔戴拿模，取得兩連捷，領前次席賓菲加兩分。拜仁的33歲波蘭隊射手羅拔利雲度夫斯基梅開二度，當中包括一個12碼，使他在歐聯14次操刀12碼未嘗失手。他今年在各項賽事已累積41球，屬歐洲五大聯賽入球最多球員。