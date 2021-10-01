C朗救「魔」迎地獄賽程 再獻絕殺兼寫歐聯上陣紀錄 挫黃潛開齋 蘇帥讚「有佢就有機」

曼聯首仗歐聯作客不敵年青人，各賽事近4仗3敗，昨在奧脫福球場與西甲球隊維拉利爾合演上屆歐霸決賽翻版，3名後防正選哈利馬古尼、勞基梳爾及雲比沙卡因傷及停賽缺陣。主隊防線殘陣之下，甫開賽已被客軍多次反擊埋門幾乎失守，荷蘭籍翼鋒丹祖馬頻頻在左路令紅魔右閘達洛治疲於奔命，但兩次射門均被門將迪基亞神勇撲出，上半場力保不失。

「黃色潛艇」於下半場53分鐘，仍憑丹祖馬突破助攻予柏高艾卡沙門前打破僵局。紅魔7分鐘後扳平，左閘阿歷士迪尼斯接應般奴費南迪斯的罰球傳中，在禁區外窩利扳平，是這名巴西國腳加盟近一年首個入球。曼聯之後換入卡雲尼及連格，前者不惜氣力逼搶，後者於補時5分鐘力抗敵衛封阻回傳，造就全場表現沉寂的C朗於禁區內窄位起腳破網。C朗入球後立即脫衣「騷肌」，慶祝曼聯以2：1絕殺對手，取得今屆歐聯首勝。兩隊過去5次交手打和，這次是首在法定時間分勝負，迪基亞全場6次撲救成為另一功臣。

累積136球 C朗：球迷打氣制勝

此役是C朗第900場球會賽事，他亦以第178場超越名宿卡斯拿斯，成歷來歐聯上陣次數最多球員，同時累積136個入球成賽事之最，歷來在90分鐘後入12球更成「補時入球王」，是美斯的一倍。這名36歲葡萄牙隊球星今仗只得3次射門，惟把握完場前機會取得個人歷來對「黃潛」第14球，賽後感謝球迷打氣助球隊反勝，「這正是我回來的原因，也是我的工作。有時我踢得好未能入球，這次我發揮不是最好卻有入球，是一場重要勝仗」。領隊蘇斯克查稱，當C朗在場時，就代表總有入球機會，「一個月前他在國際賽對愛爾蘭隊早段射失12碼，觸球亦不多，但最後兩分鐘入了兩個精彩頭槌，他的心理及專注程度就是如此強大」。維拉利爾後衛柏奧托利斯及祖安科夫也俯首稱臣，認為只得一次機會就轉化成入球，就是C朗的能力。

防守遭詬病 蘇帥：反彈最佳時機

不過，曼聯仍呈現不少問題，進攻倚重球員質素，新兵查頓辛祖未融入，副選兩閘達洛治及迪尼斯的防守為人詬病，但蘇斯克查稱，勝仗是讓球隊反彈的最佳時機。紅魔未來兩個月有連場硬仗，包括明晚於英超主場對愛華頓，以及月底歐聯主場對阿特蘭大，後者昨在主場以1：0小勝年青人，1勝1和得4分排F組榜首；紅魔因對賽成績，屈居同得3分的年青人之下暫列第3。

（歐聯消息）