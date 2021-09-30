壁球隊盼戰全運 林鄭稱下屆難增減項目

林鄭月娥在典禮致辭時稱收到邱達根來信，請求在2025年粵港澳全運加入壁球作競賽項目，但引述民政事務局資訊稱有難度。對於林鄭的說法，邱達根表示：「特區政府支持是有的，但更要看國家體委那邊，怎樣支持香港作為其中一個主辦城市。聽特首的說法，根據過往的規則和做法就不容易。（看看）會否有特殊情况呢？例如香港難得主辦，可否有一些彈性。」

亞運增壁球混雙 總教練：非港隊主項

亞洲壁球總會今年4月確認明年杭州亞運設混雙，邱達根稱賽制上每個地區會以團體賽成員合組兩隊雙打，總教練鄭培德（Peter Genever）正嘗試不同配搭，「蝕章的是港隊不是主攻雙打，印度、馬來西亞等國練習多過我們」。他期望明年3、4月舉辦一場國際或區域性雙打賽，為港隊備戰亞運，但承認如有隔離氣泡等防疫措施，成本會是大問題。

壁總慶典亦向運動員頒發多個獎項，雅加達巨港亞運女團金牌成員陳浩鈴、何子樂及李嘉兒齊獲最有價值運動員獎，男將梁子軒獲傑出運動員獎。已退役的陳浩鈴表示這是一個肯定，但希望後輩得到更多關注，「疫下備戰亞運不易，很多防疫措施都是磨練。看完他們近期在埃及的比賽片段，覺得可能太長時間未比賽，需時習慣節奏」。