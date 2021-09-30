李思穎凱旋賺不言棄精神 鑊場失利及時振作 公路封后放眼亞運

「牛下女車神」李慧詩於全運奪得1金1銅後，一周前已從洛陽返抵香港休息，但中長距離港將隨即轉赴陝西征戰公路項目，最終由李思穎歷史性奪得女子個人公路賽金牌，為港隊寫下圓滿句號。這名20歲新星昨晨隨隊經上海抵港，同行還有男子全能賽奪銅的梁嘉儒。小妮子率先與教練步出機場，受訪時一直緊握手上金牌。個人公路賽受天雨影響，賽前一天更改賽道，擅長爬山的梁穎儀因賽事改以平路為主，甘願由主攻手退居輔助角色，與梁寶儀、楊倩玉、逄瑤及童森合作，終保送李思穎衝刺力壓強手奪金，李思穎返港後，亦再一次感激造就她奪金的隊友。

盼為全能賽改善耐力

李思穎自1月便留守中國備戰，早在爆冷稱霸全運公路賽前，先於洛陽鑊場出戰場地單車女子全能賽，惟鬥到最後一項記分賽失利，屈居梗頸四斷送前三項努力。凱旋時談及此事，她一時感觸：「其實覺得對不起梁峻榮（港隊男將），他犧牲賽前重要的一課訓練幫助我，在場邊指揮，但我的記分賽表現不好，斷送獎牌機會。」收起鑊場失牌的不快，她一天過後重新振作，隨即為公路賽備戰，亦表示今行為明年亞運先上一課，「完成場地賽後，我原本一直失落，但第二天訓練時突然醒覺，對自己說不可輕易放棄，然後重拾動力投入備戰。這是全運的最大得着，希望帶着這份精神備戰亞運，練好耐力準備全能賽」。

梁嘉儒掛銅回歸 右腳傷患無礙

而贏得港隊今屆第一牌的梁嘉儒，在當中的記分賽炒車受傷，之後未在公路賽上陣。他表示右小腿傷勢已無礙，下一目標同樣是明年杭州亞運的獎牌。單車隊完成東京奧運及全運兩項大型運動會，將迎來8個月以來首次休假，短途女將李慧詩與李海恩亦將騰出場地單車世界賽資格，料改由小將楊礎搖及程嬿珊出戰，為接班鋪路。

（全運消息）