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2021年9月30日星期四
美斯開齋領PSG破城 瞓身協防成熱話 盼MNM組合擦火花
埃及文明包辦入球 紅軍大勝波圖居首
舒列夫爆冷絕殺皇馬居首 全隊身價差逾60倍
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廠兵沙加證傷膝唞3月
帕奎奧退役選總統 感恩拳擊助脫貧
體壇快訊：港乒亞團賽挫台闖4強
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李思穎凱旋賺不言棄精神 鑊場失利及時振作 公路封后放眼亞運
壁球隊盼戰全運 林鄭稱下屆難增減項目
傑志簽29歲港腳陳肇鈞 盼解傷兵潮
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【明報專訊】（請看附圖）
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