體壇快訊：港乒亞團賽挫台闖4強

黃浩聰越野世巡賽升第3

港將黃浩聰上月於環勃朗峰超級越野耐力賽名列第10，昨在越野跑世巡賽（UTWT）排名升上第3，屬亞洲第一。香港共6人跑入世界前60，包括兩名女將。而中國跑手梁晶今年5月在甘肅一項馬拉松遇難，他於2019年起累積4000分，排男子組第4位。

衛冕彭美拉斯闖自由盃決賽

南美自由盃4強次回合，明尼路與衛冕的彭美拉斯續演巴西內訌，雙方首戰悶和下，是役彭軍憑前鋒杜度於68分鐘的入球，以1：1逼和明尼路，藉作客入球優惠淘汰對方，連續兩屆殺入決賽，將與今早SC巴斯隆拿與法林明高的勝方爭冠。決賽將於11月27日在烏拉圭的世紀球場上演。

字母哥自爆左膝傷患未癒

NBA季前賽將於香港時間下周一凌晨展開，正隨隊集訓的衛冕之師密爾沃基公鹿，陣中頭號球星「字母哥」安迪度高安普昨未有參與隊內5人賽，他透露自己上季總決賽左膝受傷後仍未完全康復，但料無礙出戰新季。另外，日本隊昨於女籃亞洲盃A組以67：62挫韓國隊，3戰全勝晉4強，後者則轉戰出線附加賽。