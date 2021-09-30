埃及文明包辦入球 紅軍大勝波圖居首

將帥勝利獻病逝名宿 阿諾特料缺戰曼城

利物浦有穆罕默德沙拿及羅拔圖法明奴各自梅開二度，前線拍檔沙迪奧文尼亦有進帳，終大勝而回。中場通天老倌占士米拿是役任右後衛，其後由中堅祖高美斯入替客串。高普稱原本正選的阿歷山大阿諾特周一操練時拉傷大腿內側，周末惡鬥曼城復出機會不大。球隊昨臂纏黑紗比賽，悼念日前病逝的名宿羅渣亨特，第400次為紅軍上陣的隊長佐敦軒達臣、領隊高普等都將勝利獻給他。

馬體會反勝10人A米 基沙文回巢首建功

首仗悶和波圖的馬體會，昨早段被AC米蘭翼鋒拉菲爾利奧攻破大門，但對方中場基斯爾其後兩黃一紅，令作客的他們有超過一小時多打一人的優勢。基沙文於84分鐘搶點接應傳中撞射扳平，加上敵衛皮爾卡魯魯補時禁區一次爭議性手球被罰12碼，蘇亞雷斯操刀助馬體會反勝，續追兩戰全勝居首的利物浦。

基沙文近期表現低迷，承認之前3仗西甲正選均無進帳，一度缺乏信心，昨仗後備入替但開齋，他稱這是主帥施蒙尼助他重拾狀態：「這是我回來的原因，為他，也為球會、球迷。」