美斯開齋領PSG破城 瞓身協防成熱話 盼MNM組合擦火花

34歲的美斯今夏由巴塞隆拿轉投PSG後，受國際賽及傷患影響狀態，之前3次上陣均未開齋。他昨在歐聯復任正選，與尼馬及基利安麥巴比組成「MNM」三叉戟。麥巴比早段一次右路擺脫守衛傳中，助攻中場伊祖沙古爾怒射死角，助PSG開賽8分鐘取得領先。曼城及後有史達寧及貝拿度施華連環攻門中楣，終在74分鐘被美斯從後場策動反擊，由右路內切盤球30碼，與麥巴比撞牆後，親自以招牌左腳熨射建功。

為破入球荒高興 「逐步適應踢法」

哥帥讚昔日愛徒難擋

美斯罕有地向看台奔跑，並擁抱隊友慶祝，賽後稱很高興能打破入球荒：「近期上陣比較少，只是第二次在巴黎王子球場比賽，但逐步逐步，我在適應球隊的踢法。（MNM）更多時間一同上陣，就會發揮得更好。」統計亦顯示這名阿根廷隊球星賣力協防，有16次後場觸球，縱逼搶不多但遮線到位，末段任人牆成球迷熱話，法國《隊報》指此舉並非刻意安排，在曼城兩分鐘後另一個罰球，「躺平」的就輪到麥巴比。

曼城今夏曾傳有意簽入美斯，但最終未成事，哥迪奧拿回應對昔日巴塞麾下美斯轉會的想法時稱：「如果他在巴黎感到開心，我也會高興。很多因素令他決定過檔，我只能祝福他。」他承認無法阻擋美斯，遺憾球隊未能以入球回應，落敗後需重新專注在下仗，返回英超惡鬥爭標對手利物浦。PSG主帥普捷天奴則為美斯終於不再是為敵對球會入球而感到高興，這支法甲勁旅賽後兩戰得4分，以較佳得失球差力壓比利時班霸布魯日，排在A組榜首，布魯日作客以2：1反勝德甲代表RB萊比錫，贈對方兩連敗，曼城以3分排小組第3。

歐霸首輪球迷互毆 李城拿玻里被罰款

歐霸緊接在明晨上演，C組的李斯特城就首輪主場言和拿玻里時出現球迷互毆，同被歐洲足協罰款，淺藍軍更要為損毀王權球場設施賠償。李斯特城近况雖然一般，但明晨次輪作客面對的歷基亞就更差，這支波蘭聯賽冠軍新季暫僅排尾四。在H組主場坐鎮的韋斯咸，對手維也納迅速亦在奧地利聯賽9輪後排尾二。

（歐聯消息）