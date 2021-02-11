UEFA放棄處分歐超聯球會 祖雲會長再籲改革 英超6隊謀海外賽吸金

歐超聯今年4月中宣布成立，原有12隊參戰，不足3日便因9隊退出瓦解（見右表）。UEFA在5月啟動紀律程序，但至7月馬德里商業法庭裁定需撤銷制裁仍未退出的3軍，亦不能強迫他們離開歐超聯，警告若違反裁決將承擔法律責任，UEFA最終宣布放棄追討。包括曼聯、曼城等9支已退出的球會原先被罰款共1500萬歐元（約1.36億港元），並扣減一季歐洲賽收入的5%，亦獲網開一面不用受罰。然而據英國天空體育報道，UEFA認為主審法官存有偏見致裁決不公，擬就案件入禀上訴，但若相關球會不再「自立門戶」，料維持放棄追討的決定。

法庭裁定撤銷處分 UEFA或因判決不公上訴

歐超聯3軍獲UEFA「放生」，皇馬及巴塞雖未交代去向，但祖雲達斯未放棄改革。身兼歐超聯副會長的祖雲會長安德列艾里尼，昨向球會股東發表公開信，承認疫情令球會收入大減，各大球會未能適時調整應對挑戰。艾里尼稱即使球迷疫後回歸，仍不能無視球壇的問題，若堅守舊體制將令整個行業衰退。艾里尼提出三大要點，包括建立共享的框架平衡各方利益，稱「這與某些權威組織的做法正好相反」，重申球圈亦應以「團結」及「互惠」為前提，並以球會在歐戰的表現及輸出人才成效為全新管理模式基礎。

已退出歐超聯的6間英超球會，則為疫下增加收入未雨綢繆。英國著名足球轉會記者大衛奧斯甸在社交網透露，曼聯、曼城、熱刺、阿仙奴、車路士及利物浦的高層上周開會，商討在中國、巴西及美國等地復辦海外賽事「吸金」，但形式料限於如國際冠軍球會盃等季前熱身賽，不會效法NBA及MLB等在海外舉行常規賽事。至於曾批評歐洲足協賽事未能令所有球會受惠的拿玻里班主迪羅倫迪斯，早前倡議成立比歐超聯更大眾化及民主的賽事，意大利傳媒分析此舉有望成為各隊日後成立新賽事時的楷模。

（歐超聯消息）