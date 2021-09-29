阿諾特疑操練受傷 恐無緣為紅軍迎曼城

白禮頓僅和失登頂機會

紅軍名宿亨特離世 享年83歲

22歲的阿諾特上周六於聯賽作客賓福特踢足全場，紅軍昨在出發葡萄牙前最後一課操練，他與大軍一同練習時未見異樣。領隊高普賽前亦表示，除了堤亞高艾簡達拿及哈維艾利洛兩名傷兵，其餘球員均會出發準備在歐聯B組爭取兩連勝，但阿諾特最終未有隨隊抵埗。《鏡報》、《利物浦迴聲報》等英媒均認為，他甚至無法在下周日的聯賽迎戰曼城，但球會拒絕透露詳情。

英超「一哥」紅軍暫以4勝2和得14分，較次席的曼城多1分，而白禮頓昨晨作客僅以1：1逼和水晶宮，錯過升上榜首機會，暫與曼城等4隊同分排第6位。另外，阿根廷隊昨為下月初展開的3場世界盃南美洲區外圍賽點兵，再次未有理會返英隔離10天的防疫規定，徵召熱刺的盧施素、基斯甸羅美路及阿士東維拉門將達米安馬天尼斯。

另外，利物浦名宿羅渣亨特（Roger Hunt）近日離世，享年83歲。他曾為紅軍上陣492次攻入285球，是隊史次席神射手，亦於1966年助英格蘭隊奪得世界盃。利物浦於官網發表悼文，領隊高普向其家人致哀。