殘陣車路士征祖雲 佐真奴籲勿輕敵

祖雲達斯明晨在歐聯H組次輪迎戰車路士，雖有保羅戴巴拿及艾華路莫拉達兩大射手缺陣，但作客的「藍戰士」亦有主力尼高路簡迪證實因染疫避戰。與「斑馬兵」多名球員為意大利隊隊友的佐真奴，領軍作客都靈前提醒「藍戰士」此役不易應付。

簡迪染疫避戰

祖雲達斯賽前在意甲兩連勝止頹，明晨迎戰車路士卻有戴巴拿及莫拉達因傷缺陣，《都靈體育報》指兩人最快在下月中復出，令主帥艾歷尼需倚重費達歷高基艾沙及摩斯堅恩攻堅。作客的車路士亦禍不單行，中場大將尼高路簡迪證實因確診新冠病毒避戰，而射手盧卡古過往與祖雲達斯交手只曾攻入1球，今仗將繼歐洲國家盃後，再與對手的意大利隊中堅基亞連尼及邦路斯對壘。

佐真奴自從2018年由拿玻里加盟車路士後，此役相隔逾3年再與意甲球會對碰，賽前告誡隊友提防對手：「祖雲達斯正在復蘇，與他們對碰需全神貫注。與基亞連尼、邦路斯、文路爾盧卡迪利及基艾沙重逢將非常感觸，我們曾攜手創造不一樣的經歷（奪得歐洲國家盃）。」

拜仁高文復操 料候命鬥基輔

拜仁慕尼黑於E組首戰輕取巴塞隆拿，今輪則會迎戰基輔戴拿模，完成心臟手術的京士利高文已復操，是役或任後備。巴塞作客賓菲加則冀打開勝利之門，剛在西甲復出的新星安素法迪有望正選攻堅。