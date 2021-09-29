迎「黃潛」爭首勝 C朗誓為「紅魔」雪恥 領銜攻敵冀脫頹勢 防線不整添隱憂

曼聯vs.維拉利爾 now643台 明晨03：00直播

曼聯在4個月前的歐霸決賽，與維拉利爾鬥至互射12碼射足22球，最終門將迪基亞射失僅負10：11，令領隊蘇斯克查未能打破錦標荒。紅魔在4個月後再迎「黃色潛艇」，在今屆首場歐聯作客不敵瑞士超聯冠軍年青人後，近4場錄得3敗，今仗需避免8日內主場三連敗。

然而，曼聯隊長哈利馬古尼及左閘勞基梳爾上仗對阿士東維拉傷出，蘇斯克查確認前者需養傷數周肯定缺陣，後者即使趕及復出也只能後備候命，加上右閘雲比沙卡上場歐聯領紅需停賽，紅魔如今面對另一支「維拉」，4人防線面臨3名正選缺陣，兩閘要起用副選的達洛治及阿歷士迪尼斯，並由新中堅華拉尼領導防線。這名28歲法國國腳賽前獲中場般奴費南迪斯讚揚具領袖氣質：「華拉尼天生是勝利者，刻苦耐勞，經常推動隊友做得更好。」

C朗歷來13次破維拉利爾大門

曼聯過去5次與維拉利爾交手，在法定時間均打和，當中4場悶和0：0。C朗迎接職業生涯第900場球會賽事，這名36歲葡萄牙隊球星歷來19次對「黃潛」攻入多達13球，將成打破缺口關鍵。另邊廂，維拉利爾近7場不敗，但6場打和只得一勝，作客大軍亦陣容不整，中場高基連停賽，西班牙隊射手謝拉特摩蘭奴因腿筋受傷，勢無法繼歐霸決賽後再攻破紅魔大門。

蘇帥戰術捱批 爭標壓力增

《ESPN》報道，蘇斯克查在今季歐聯首仗落敗及英格蘭聯賽盃出局後，曼聯管理層依然堅定支持這名挪威籍教頭。然而其臨場調動飽受各界質疑，名宿里奧費迪南稱現時曼聯的戰術及風格欠清晰，另一名宿舒寧咸擔心，若紅魔今季未能捧盃，其昔日「白雙煞」拍檔將被辭退。

曼聯在10月至11月初迎來地獄賽程，在英超接連惡鬥李斯特城、利物浦、熱刺及曼城。不過，前鋒拉舒福特上月初接受肩部手術後，原定養傷3個月，但他昨在社交網透露已獲醫生許可，將提早歸隊復操，據報最快或於下月16日作客李斯特城復出。

（歐聯消息）