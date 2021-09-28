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2021年9月28日星期二
PSG攻城前傳內訌 麥巴比投訴尼馬不傳球 美斯或復出重遇哥帥
紅軍出征爭連勝 高普稱波圖實力勝馬體會
廠兵拔刺三連捷 排名首超宿敵 英媒：下月見真章
巴塞大捷 法迪養傷323天復出建功
拉素打吡刺馬 摩連奴斥執法不公
歐洲隊利華盃四連霸 大坂直美重拾動力短期內再戰
體壇快訊：阿拉菲臘比衛冕公路世界冠軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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