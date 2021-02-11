PSG攻城前傳內訌 麥巴比投訴尼馬不傳球 美斯或復出重遇哥帥

巴黎聖日耳門vs.曼城

now643台 明晨03：00直播

美斯加盟PSG後諸事不順，在歐聯和法甲共上陣3次「食白果」及無助攻，上周日聯賽迎戰里昂被換出時，更「黑面」拒絕與教練普捷天奴握手，接着又證實左膝受傷，已缺陣作客梅斯和上仗迎戰蒙彼利埃，明晨大戰曼城原先也上陣成疑，惟這名34歲的巴塞隆拿前隊長昨已復練，其間笑容可掬，看來心情輕鬆，若最終未能擔正，其右路進攻位置料會再由達斯拿頂上。美斯曾於2014至17年間，6次代表巴塞對賽曼城獨取6球，球隊則錄得5勝1負佳績。

迪馬利亞停賽 拉莫斯續養傷

另據法國傳媒報道，美斯的前線拍檔基利安麥巴比疑與尼馬不和，事緣麥巴比上仗被調離場後，疑向隊友投訴尼馬故意不傳球給他。他今夏參戰歐洲國家盃時，曾被法國隊隊友基奧特指他不傳球，令兩人有嫌隙，「高盧雄雞」最後在16強爆冷被瑞士隊淘汰。PSG的另一壞消息是另一攻擊球員迪馬利亞停賽，新兵守將沙治奧拉莫斯仍在養傷。

迪布尼馬列斯成PSG剋星

曼城2016至21年間在歐聯四度對陣PSG，取得3勝1和，其中包括去季在哥迪奧拿領軍下，藉右翼馬列斯兩仗共入3球得以成功雙殺，至於不時亦活躍於曼城右路的中場奇雲迪布尼，則在這4次交鋒中亦入3球，勢成PSG的心腹之患。哥帥賽前卻鼓勵本任翼鋒的貝拿度施華，於上場英超挫車路士時改當控球中場表現不錯：「無論是有球或無球在腳下，他都能知道和預知將會發生什麼事。他過去曾是英超最佳球員，但又曾陷低潮，但現已復勇，希望他能繼續協助球隊。」

（歐聯消息）