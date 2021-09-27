沙拿締紅軍最快英超百球紀錄 建功無助延續連勝 作客遭賓福特逼和

賓福特憑守將中堅賓諾克於27分鐘打開紀錄，但在4分鐘後被利物浦鋒將迪亞高祖達扳平，前線拍檔穆罕默德沙拿則在54分鐘射入反超前，亦是這名埃及國腳在英超上陣151次取得的第100球，而連同2013/14年球季為車路士兩度建功，他在英超已累計入102球。63分鐘，賓福特藉中場真拿達追和2：2。67分鐘，紅軍中場居迪斯鍾斯以一記世界波再度領前，卻被敵鋒尤尼韋沙在82分鐘於混戰中射成3：3完場，終結紅軍在英超、聯賽盃及歐聯共4仗連勝走勢。

賓福特以6戰2勝3和1負得9分，成績勝過另外兩支「升班馬」屈福特和諾域治，賽後獲紅軍領隊高普稱讚道：「他們值得取分。面對這支球隊，你不易控制戰局，而且防務屢受考驗。」47歲的賓福特丹麥籍主帥法蘭克則說：「我軍此役與歐洲其中一支勁旅短兵相接，並全場展示出勇氣，取得值得珍惜的1分。」他除帶領賓福特升班外，季初又領軍挫阿仙奴及狼隊。

白禮頓誓取水晶宮登頂

紅軍失掉兩分，未能為周中歐聯分組賽次仗作客波圖壯行色，但仍以1分優勢壓同得13分的曼城、車路士、曼聯和愛華頓，首登榜首，惟紅軍明晨有機會被白禮頓趕過，事關這支暫排第6的球隊明晨若作客水晶宮勝出，便可以1分反壓紅軍首次登頂。白禮頓季初5輪對手實力非強下，錄得4勝1負，而功臣之一是各項賽事已為球隊上陣100次的中場比蘇馬，據報這名25歲馬里國腳已獲紅軍垂青，傳言會以周薪30萬鎊（約320萬港元）利誘他在明年1月加盟。

占美尼斯相隔11月再為狼隊建功 率軍挫修咸頓

另外狼隊藉墨西哥隊前鋒魯爾占美尼斯在61分鐘，取得自去年10月25日對紐卡素以來，首個球會賽事入球，作客1：0挫修咸頓，賽後6戰得6分。他去年11月尾與阿仙奴守將大衛雷斯相撞後頭顱骨裂，提早收咧。