李思穎公路單車摘金 為港埋齋 感謝隊友負傷協助 港隊全運2金5銅收官

李思穎前日有份參加團體計時賽，而港隊只有她在雨中避過意外。昨日「大組」賽事亦因天氣問題改道，雖不利男隊爬坡好手爭佳績，卻為她提供奪金機會。在全程121公里的女子組比賽，港隊最後3公里派出楊倩玉與另外4名對手嘗試突圍，一度拉開20秒差距，主集團在終點前數百米才追上，但冷不提防李思穎再加速，最終帶離數個車位勝出，突破上屆由孟昭娟摘銀的公路賽女隊最佳成績。港隊亦繼場地賽星將李慧詩後，取得今屆全運第2面金牌。港隊在190公里的男子組末段未有選手參與突圍，在追趕集團以第9名完賽的高肇蔚，取得港隊此項近3年最佳成績。

冀勝利化未來發展動力

李思穎表示以原有路線作賽的話，自己之前曾擔心能否完賽，也特別提到楊倩玉的攻擊，成為自己提供終點衝刺勝出的炮台：「我們賽前開會也預計會有類似情况，如果主集團沒追到突圍小組，阿玉都是有機會，所以很神奇，也很意外。很多謝她們炒車後，還是很努力幫忙，如果不是她們，就絕對沒有今（昨）日的成功。」

3年前在亞青賽場地賽奪兩金，翌年揚威公路賽而嶄露頭角，李思穎轉戰成年組後也曾在場地世界盃取得兩站全能賽第7，兩周前在全運的場地全能賽得「梗頸四」，她說：「上次場地賽失利有少少打擊到我，我會覺得如果全國賽都贏不到時，亞洲、世界（水平賽事）點算呢？今次對我之後踩有很大動力。」公路單車隊大軍日內返港，李思穎表示仍未知其排名積分，是否足以參加下月由法國上演的場地單車世界賽。

兩名香港馬拉松紀錄保持者亦上陣，女將姚潔貞受入境隔離影響訓練，對2小時38分9秒衝線、排第12的時間感到失望。男子組第26的黃尹雋在最後10公里失速，以2小時27分4秒完賽，之後將返回雲南繼續集訓。

閉幕禮今晚舉行 特首林鄭出席

全運比賽昨已全部完成，今晚在西安奧體中心上演閉幕禮，行政長官林鄭月娥將出席。她昨在選手村與田徑隊傾談，呂麗瑤、陳銘泰等運動員會上提到精英資助制度，以名次而非其他成績指標決定資助額，對多人參賽的項目並不公平。林鄭回應稱會與香港體育學院商討，「只看一兩次比賽的波動太大」，但稱制度只有相對公平，很難絕對公平，又提及奧運轉播：「有了這個基礎以及今次得來的效益，我都很有信心任何一屆政府都應該繼續這條路走，都只是四年一次。」