鄭文傑全運馬術障礙賽第5 單車女隊炒車今續戰

馬術隊今屆僅派出鄭文傑出征，他上周四以第4位躋身決賽，但昨在首輪伙拍坐騎Funchal，先以8個罰分排在第8位，次輪一次撞欄加上超時共被罰5分，累積13個罰分，與獲銅牌的浙江隊騎手只差一分，以第5名完成個人第4屆全運，亦是馬術隊近4屆首次無緣獎牌。

單車男團計時賽第6衝線

單車隊亦於陝西出戰團體計時賽，男隊派出高肇蔚、梁峻榮及繆正賢，帶領伍柏亨、劉允祐及吳森鐳出戰100公里賽事，但只以1小時55分46.999秒衝線，較摘銅的上海隊慢約43秒，以第6名完賽。女子隊由麥迪遜拍檔梁寶儀及逄瑤，聯同李思穎及楊倩玉出戰50公里賽事，但逄瑤雨中作賽途中炒車，梁寶儀及楊倩玉亦捲入意外，堅持完賽以1小時09分01.180秒，在13隊中敬陪末席。

逄瑤右腳多處擦損；梁寶儀膝頭腫脹，她表示幸未有傷及骨頭。港隊賽後亦接到壞消息，個人公路賽提早一天至今午上演，女將們賽後隨即療傷，梁寶儀苦笑道只能頂硬上，與妹妹梁穎儀及童森全力衝牌。

黃尹雋姚潔貞今登場戰馬拉松

全運今日結束所有賽事，明日舉行閉幕禮。港隊今日尚有黃尹雋及姚潔貞上場，分途出戰男、女子馬拉松。