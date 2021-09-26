5排球會擬求助體育專員 促排總公開文件未獲覆 楊德強稱普遍總會管治提升

楊德強：各總會行事作風不一

楊德強昨在港台節目《星期六問責》，被問及排總取消5間球會正式會員資格時，表示香港現有60個體育總會，行事作風不盡相同，整體機制、透明度等有提升，近年亦有措施加強管治，例如要求他們根據《公司條例》註冊，按條例申報及披露資料。他又稱：「近年運動參與人數多了，自然關注度高了，多了批評亦屬正常。大家關注運動員選拔，亦見到有總會改善了。」他表示，初步向排總了解，相關球會成為會員時程序有問題，在調查及諮詢法律意見後作相關決定。

仁濟總教練憂被「冷處理」 續備戰百上加斤

仁濟排球會、力臻排球隊、葵青女子排球隊、ALPS沙灘排球會及青龍排球會，今年5月突遭排總取消正式會員資格，本月18日首次在社交網公開事件，排總上周一發聲明解畫，表示取消資格一事因接獲其他正式會員投訴，經法律意見後確認批核基礎欠客觀準則，亦已為此舉辦簡報會。5間球會上周三再發表聯合聲明，促請總會公開相關文件，又稱「DQ簡報會」被禁提問，並非排總聲明稱「公開透明」。

仁濟總教練陳建達向本報表示，早於8月中去信排總時已要求公開文件，但至今未獲正式回覆。被取消資格至今4個月，他表示雖然香港競爭事務委員會上周公開表示介入，仍擔心事件會被排總「冷處理」。

今季香港排球聯賽已因疫情取消，但5會仍在備戰重開無期的新季聯賽，陳建達稱：「雖然未知何時復賽，但要同時應付這次事件，確實有點感覺百上加斤，進展緩慢亦唔知可以點。」得知楊德強昨在節目談及事件後，他表示球會考慮聯絡他求助。

楊：港下屆全運可辦單車劍擊

另外，陝西全運明日閉幕，港隊暫奪1金5銅，楊德強在港台節目表示成績未及上屆，疫情有一定影響。對於香港與廣東及澳門合辦2025年全運，他稱今屆全運後，三地政府再展開籌備合作，並稱香港擁有單車館，啟德體育園亦可在下屆全運前落成，主場館及室內體育館可辦足球、劍擊、乒乓球等項目，惟需三地政府商討。