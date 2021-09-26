廠兵鬥熱刺爭勝 奧巴美揚卡尼冀止頹

阿迪達不擔心奧巴美揚狀態

奧巴美揚在去季的相同對賽因為塞車遲到，未被列入阿仙奴大軍，今季在英超亦狀態續低迷，暫時只有對諾域治的門前補中入球。名宿溫特本認為奧巴美揚回歸出道時的翼鋒位置，更能發揮速度及射術，但兵工廠主帥阿迪達表示不擔憂：「即使他對般尼一戰沒有入球，但對球隊的貢獻，是我們期望他能繼續下去的水平。」阿仙奴今仗迎戰熱刺，有中場格列沙加及湯馬士柏迪復出。

阿迪達賽前又承認，英超已經是另一個世界，競爭之大令他相信在阿仙奴掛靴的自己，「換轉現在相信無法立足」。助教梅迪薩卡則在一個訪問稱，這名舊隊友應更快學會如何令球隊學懂反彈，避免接連失分。

另一邊廂的熱刺有新帥紐奴首次參戰北倫敦打吡，而卡尼以11球暫列對賽入球紀錄保持者。這名英格蘭隊前鋒今季經歷轉會風波後，至今仍未開齋。對他與熱刺的好消息是，翼鋒盧卡斯莫拉傷癒候命，能夠增強進攻板斧。

巴西隊召8英超兵 高普冀協調賽程

另外，巴西國家隊昨為下月國際賽期，徵召8名英超兵，或再引發球會新一輪因入境檢疫隔離引起的抗爭行動，曼城領隊哥迪奧拿、利物浦領隊高普等多隊主帥，都呼籲各方尋找解決辦法，高普認為難以阻止球員為國披甲，但期望賽程調動能配合國際賽期。