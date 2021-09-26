捷西斯領曼城凱旋 哥帥改稱正前鋒非必要 車路士曼聯遭破不敗身

杜曹上季於英超次循環、足總盃4強及歐聯決賽三殺曼城，對比上場大勝熱刺，昨以尼高路簡迪、迪姆華拿及列斯占士復任正選。占士其後足踝受傷，由老將堤亞高施華入替。作客的「藍月」有洛迪卡斯簡迪與拿樸迪傷癒，改善逼搶及中後場用球能力下全場佔優。加比爾捷西斯於53分鐘禁區內截得隊友遠射，轉身起腳省中人入網。車路士其後有盧卡古食詐糊，以0：1告負，各項賽事跨季12場不敗走勢告終。

哥迪奧拿221勝寫曼城隊史

哥迪奧拿取得英倫生涯第221勝，成為曼城史上獲勝最多的領隊。他賽前稱曼城「沒有前鋒這種武器」，與球會有共識明年一定要增兵，賽後改口這不是必需品：「有時我們覺得需要正前鋒去完成射門，但最重要還是整體踢法。每個球員今場都為隊友奔跑及傳球，現在我回家看萊德盃高球賽，見識他們如何彼此合作。」《泰晤士報》稱曼城班主艾拿希恩已下令，「不惜工本」簽入巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比，不排除明年1月轉會窗直接收購。

般費極刑宴客 紅魔12年來首負維拉

而曼聯經過上周中英格蘭聯賽盃輪換，基斯坦奴朗拿度（C朗）及保羅普巴等主力昨復任正選，全場28次射門僅4球中龍，左閘勞基梳爾及中堅哈利馬古尼更於33及66分鐘傷出。射手卡雲尼傷癒復出於81分鐘改披21號球衣上陣，但在對方88分鐘一次角球攻勢，被維拉中堅高特利侯斯擺脫防守頭槌破門。卡雲尼於91分鐘將功補過，頭槌攻門頂中入球功臣侯斯的手臂獲判12碼，但般奴費南迪斯主射一飛冲天，終負0：1，自2009年12月後所有賽事首次不敵維拉。

曼聯被打破今季聯賽不敗身，連同英聯盃連續兩場主場落敗，近4場各項賽事錄得3場敗仗，C朗重返曼聯後首次未能入球。「紅魔」近况低迷，在歐聯分組賽首仗不敵年青人後，周四在主場大戰西甲的維拉利爾，但兩名後防主力梳爾及馬古尼賽前傷出，為這場急需全取3分的硬仗再添隱憂。

另外，愛華頓主場以2：0贏榜尾6戰全敗的諾域治後，亦追至與雙曼及車路士同得13分。