體壇快訊：何詩蓓ISL分站添金

杜凱琹黃鎮廷多哈賽晉8強

乒乓球港隊主力本周出戰世界乒聯多哈挑戰賽，備戰下周二起在卡塔爾舉行的亞洲賽。杜凱琹在女單憑決勝局險勝隊友李皓晴，晉級8強，但二人在女雙拍檔，則在8強不敵日本組合長崎美柚/安藤美奈美。黃鎮廷打入男單8強，但林兆恒及何鈞傑則未能再爆冷晉級。

韋少俄站換引擎尾位起步

世界一級方程式（F1）紅牛車隊公布，車手榜領先的「韋少」韋斯塔本需使用本季第4副引擎，明晚俄羅斯站正賽會排包尾起步。法拉利車手陸奇尼亦有相同舉動。平治的保達斯昨於兩節練習賽均最快，領先隊友咸美頓。

俄倫奧摔跤冠軍違禁停4年

俄羅斯反禁藥組織公布，倫敦奧運男子摔跤自由式120公斤金牌得主馬賀夫藥檢失敗，停賽4年。運動員代表承認未申請醫療豁免，不會上訴。34歲的馬賀夫在倫奧原獲銅牌，但因決賽兩名選手在2019年都因禁藥問題被取消資格，令他與另一銅牌戰勝方的伊朗選手Komeil Ghasemi，成奧運摔跤項目唯一的雙冠軍。