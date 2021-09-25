理文迎港會爭兩連勝 陳曉明籲麾下保持鬥心

港會vs.理文 旺角大球場 晚上18：00 開賽 票價$80 / 30

港超球會理文離下月20日赴烏茲別克征亞協盃跨區決賽前，有5場菁英盃提升比賽狀態，包括今晚在旺角大球場對升班馬港會，主教練陳曉明提醒麾下對手強弱都要保持鬥心：「沒有輕鬆的比賽，贏傑志還是港會的3分都同樣重要，希望理文今場在體能顯示出職業球會與半職業的分別。」

下月底亞協遇烏國球會爭入決賽

亞協盃中亞區冠軍、烏茲別克球隊拿薩夫（Nasaf）在周三跨區4強主場6：0大勝印度球隊ATK莫亨巴根，下月20日續坐陣烏茲別克城市卡爾希，與東亞區冠軍理文爭11月5日的決賽席位。

理文出發前有5場菁英盃，陳曉明透露，將參照香港女足最近赴烏茲別克參與亞洲盃外圍賽，先赴韓國再轉機到烏茲別克，而球會正向足總查詢能否調動下月14日對標準流浪的賽期，讓球隊有更多時間準備出征：「烏茲別克球員的身體質素及速度均接近歐洲水平，但港足曾在國際賽對烏茲別克隊有好表現，反映足球即使對手實力強，仍然有得打。」

另一場菁英盃，晉峰將出戰今季首場賽事，於下午3時半在大埔運動場面對冠忠南區。