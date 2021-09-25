港將黑純一憾負失牌 低標14桿完成 全運男子高球得第4

28歲的黑純一今年在PGA中國巡迴賽打出生涯最佳球季，7戰累積6次前5名，包括6月中的西安經典賽，在今次全運的比賽球場取得季軍。他本周首3輪排並列第3，昨曾在1個4桿洞捉到老鷹，但各有3次捉到小鳥及打出柏忌，全日以低標兩桿的69完成，總成績是低標14桿的270，5桿落後海南代表袁也淳。24歲的後者力克征戰PGA歐巡賽的師兄李昊桐及吳阿順奪標。

由於當地早上下大雨，昨日比賽要延至中午才展開，黑純一指今次參賽，天氣是最大挑戰：「球道很濕，比賽最後一天有些失誤，發揮得不太好，有些遺憾，但能夠參加全運會，是很好的經驗，希望下次可以和隊友一齊參加。」黑純一在8年前的遼寧全運是男團銀牌成員，但港隊今屆只派出他與女將韓紫琳參與個人賽。後者最後一日兩度打出雙柏忌，最終在女子組只能以並列第10名完賽。

俞雅欣跳遠決賽5.92米排第10

梁峻榮高肇蔚領銜單車團體計時賽爭牌

惡劣天氣昨亦影響田徑等項目，俞雅欣昨在女子跳遠決賽首3跳只以5.92米排第10，未能達到賽前期望跳入6米，及以前8獲得額外3跳機會。公路單車同樣雨中在河南洛陽展開，在昨日的個人計時賽，港隊以女子組排第19的梁穎儀表現最佳。今日的團體計時賽，由梁峻榮及高肇蔚領銜的男隊有力衝擊獎牌。他們今年曾在中國聯賽分站摘銅，但初步比賽名單上，未見早前在場地賽全能賽負傷摘銅的梁嘉儒。馬術代表鄭文傑則會戰場地障礙賽決賽，他日前初賽以第4名過關。

（全運消息）