港將黑純一憾負失牌 低標14桿完成 全運男子高球得第4

【明報專訊】高爾夫球港將黑純一昨在陝西全運最後一輪男子個人賽續打出低標準桿，但4輪合計不敵3名中國職業手。他直言最後一日在雨戰下有失誤，遺憾與獎牌擦身而過。馬術代表鄭文傑、出戰團體計時賽的公路單車隊今日都會以獎牌為目標。
28歲的黑純一今年在PGA中國巡迴賽打出生涯最佳球季，7戰累積6次前5名，包括6月中的西安經典賽，在今次全運的比賽球場取得季軍。他本周首3輪排並列第3，昨曾在1個4桿洞捉到老鷹，但各有3次捉到小鳥及打出柏忌，全日以低標兩桿的69完成，總成績是低標14桿的270，5桿落後海南代表袁也淳。24歲的後者力克征戰PGA歐巡賽的師兄李昊桐及吳阿順奪標。
由於當地早上下大雨，昨日比賽要延至中午才展開，黑純一指今次參賽，天氣是最大挑戰：「球道很濕，比賽最後一天有些失誤，發揮得不太好，有些遺憾，但能夠參加全運會，是很好的經驗，希望下次可以和隊友一齊參加。」黑純一在8年前的遼寧全運是男團銀牌成員，但港隊今屆只派出他與女將韓紫琳參與個人賽。後者最後一日兩度打出雙柏忌，最終在女子組只能以並列第10名完賽。
俞雅欣跳遠決賽5.92米排第10
梁峻榮高肇蔚領銜單車團體計時賽爭牌
惡劣天氣昨亦影響田徑等項目，俞雅欣昨在女子跳遠決賽首3跳只以5.92米排第10，未能達到賽前期望跳入6米，及以前8獲得額外3跳機會。公路單車同樣雨中在河南洛陽展開，在昨日的個人計時賽，港隊以女子組排第19的梁穎儀表現最佳。今日的團體計時賽，由梁峻榮及高肇蔚領銜的男隊有力衝擊獎牌。他們今年曾在中國聯賽分站摘銅，但初步比賽名單上，未見早前在場地賽全能賽負傷摘銅的梁嘉儒。馬術代表鄭文傑則會戰場地障礙賽決賽，他日前初賽以第4名過關。