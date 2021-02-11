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2021年9月25日星期六
藍月擋車 逼搶須到位 哥帥着重中後場推進 基亞利殊融入快
C朗普巴蓄銳擔正 領魔迎維拉爭返勝軌
巴塞3仗不勝 朗帥嘆屢誤戎機
拿玻里派森軍4蛋返榜首
足壇快遞：美斯膝傷避戰蒙彼利埃
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港將黑純一憾負失牌 低標14桿完成 全運男子高球得第4
理文迎港會爭兩連勝 陳曉明籲麾下保持鬥心
港女足亞盃外憾負菲律賓居次 無緣決賽周
體壇快訊：何詩蓓ISL分站添金
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【明報專訊】（請看附圖）
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