足壇快遞：美斯膝傷避戰蒙彼利埃

路斯領蜂兵倒戈慕軍

德甲第3的多蒙特明晨將作客慕遜加柏，亦是客軍教練馬高路斯首次倒戈。他賽前懶理主隊球迷揚聲言向他柴台，更表示此役目標全取3分。兩軍去季聯賽交手勝負各一，但多蒙特箭頭艾寧夏蘭特獨取4球。另外，領前「蜜蜂兵」1分的次席禾夫斯堡，今晚作客賀芬咸將最少缺4將。

傳6買家欲購打比郡救亡

英冠球會打比郡日前因財政問題被接管兼被扣12分，接管者相信由於最少有6個潛在買家，故球會存活率高達95%。此外，領隊朗尼重申縱使球會正處逆景，但不會離開。打比郡被扣分前8戰得10分排第12，被扣分後現以-2分包尾，落後尾二的諾定咸森林6分。打比郡今晚聯賽會作客錫菲聯。

神戶挫清水 武藤回流首建功

神戶勝利船昨憑前鋒武藤嘉紀攻入今夏回流日職後的首個入球，作客以2：0擊敗清水心跳，以54分升上第3位。日職今有兩場打吡，分別為榜尾的FC橫濱主場對橫濱水手，以及「九州打吡」福岡黃蜂主場對鳥栖砂岩。下月27日舉行的日皇盃8強昨抽籤，衛冕的川崎前鋒將鬥鹿島鹿角。