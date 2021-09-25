C朗普巴蓄銳擔正 領魔迎維拉爭返勝軌

迪基亞讚C朗身體力行感染後輩

曼聯在英聯盃第3圈輪換正選11人下，主場以0：1不敵韋斯咸，C朗和普巴等主力都獲休戰，般奴費南迪斯及格連活特則下半場中段才入替。今晚續坐陣奧脫福球場，主力復任正選將爭取延續首兩仗主場聯賽均大勝的氣勢。C朗重返曼聯後3場入4球，門將迪基亞稱這名36歲球星已身體力行感染年輕隊友：「球員每天都看到他（C朗）在健身室如何積極鍛煉，如何照料身體。」至於領隊蘇斯克查昨確認，另一老將射手卡雲尼將傷癒復出列入大軍名單。

曼聯另一新兵查頓辛祖，開季至今上陣7仗均未有入球和助攻，蘇斯克查認為，這名21歲英格蘭隊翼鋒現缺乏信心，需透過更多比賽重拾佳態。曾效力曼聯的名宿恩斯則批評，辛祖在英聯盃踢足全場的表現不夠踏實：「我知道辛祖很年輕仍在學習，但比賽不是玩《FIFA》遊戲，不是不斷試圖盤扭就可擊敗對手，要踢出更加直接的足球。」

利物浦征賓福特 阿諾特勢復出

另邊廂，利物浦首5場英超入12球只失1球，明晨作客對升班馬賓福特，右閘阿歷山大阿諾特有望傷癒復出，但領隊高普確認中場堤亞高艾簡達拿拉傷小腿肌肉，將缺陣至下月中國際賽周後，拿比基達亦因傷無緣今場候命。